روسيا تطور ناقلة جنود قتالية جديدة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مؤسسة "روستيخ" الروسية تعمل على تطوير ناقلة جنود مدرعة قتالية جديدة.

وجاء في منشور للصحيفة:"شركة الأنظمة العالية الدقة التابعة لمؤسسة روستيخ، تتعاون حاليا مع وزارة الدفاع الروسية لتطوير مركبة نقل المشاة القتالية الجديدة مانول". وقالت الخدمة الصحفية للشركة خلال معرض World Defense Show 2024:"نتعاون حاليا مع وزارة الدفاع الروسية لوضع التصميم العام لمركبة نقل المشاة القتالية الجديدة مانول. تطوير المركبة مستمر بالرغم من زيادة حجم الطلبات الدفاعية للدولة".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة "مانول" الجديدة هي نسخة مطورة بشكل كبير عن مدرعات BMP-3، وستحصل على حماية أكبر، وستجهّز بمحرك مثبت في مقدمة هيكلها، ومن الممكن تزويدها بوحدات قتالية متنوعة فيها مدافع من عيار 30 و57 ملم، كما ستجهّز بمحرك UTD-32T التروربيني الذي يعد أكثر قوة من المحركات الموجودة في مدرعات نقل المشاة التقليدية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا