روسيا.. ابتكار مادة ماصة عامة لتنقية الدم

ابتكر علماء معهد غريبينشيكوف لكيمياء السيليكات التابع لأكاديمية العلوم الروسية (جزء من معهد كورتشاتوف) مادة ماصة عامة يمكنها تنقية الدم من الفيروسات والبكتيريا والسموم.





ويشير مصدر في المكتب الإعلامي بمعهد كورتشاتوف في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن الباحثين ابتكروا مجمعات اصطناعية تحاكي خصائص سيليكات الألومنيوم الطبيعية، التي استخدامها في الطب محدود لأنه بالإضافة إلى الخاصية المفيدة - امتصاص الفيروسات والبكتيريا من الدم، تحتوي على شوائب قد تشكل خطورة على جسم الإنسان. لذلك ابتكر العلماء مواد ماصة للدم تشبه في تركيبها المعادن الطبيعية.

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ويقول المصدر: "للمادة الماصة الاصطناعية مجموعة محددة من الخصائص - مرحلة معينة وتركيب كيميائي، وخصائص نسيج مسامية، ومقاس الجسيمات ومورفولوجيتها. وقد وجد الباحثون أن مونتموريلونايت (مجموعة من المعادن السيليكاتية التي تشكل عادة في بلورات مجهرية مشكلة الطين) الاصطناعية غير سامة ولا تدمر خلايا الدم، ما يعني أنه يمكن استخدامها في الطب".

وتشير أولغا غولوبيفا، رئيسة مختبر كيمياء مواد السيليكات الماصة في معهد الكيمياء، إلى أن الباحثين وجدوا طريقة لتنظيم قدرة امتصاص المواد عن طريق استبدال المغنيسيوم بالألمنيوم. وقد اختبر الباحثون فعالية ابتكارهم باستخدام جزيئات البروتين - الأوكسيتوسين، والألبومين (الزلال)، والغلوبيولين المناعي، التي كانت بمثابة نماذج للفيروسات والمواد السامة.

ويضيف المصدر: "أظهرت التجربة أن المونتموريلونايت الاصطناعي الجديد يمكنه امتصاص السموم أكثر بـ 2-4 مرات من المواد الماصة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة آمنة تماما للجسم".

ووفقا للمبتكرين، يمكن استخدام هذه المادة بالإضافة إلى تنقية الدم في إنتاج أغطية للحروق والجروح ومنظومات استشراب (كروماتوغرافية-Chromatography)‏ لاستخراج البروتينات من الأخلاط المعقدة.

النص الكامل لهذا العمل منشور في مجلة Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects.

المصدر: تاس