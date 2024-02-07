روسيا.. ابتكار محلول لعلاج الغلوكوما لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر

ابتكر علماء جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث محلولا للعدسات اللاصقة يفيد في علاج الغلوكوما لدى مرضى قصر النظر ويوقف تلف الخلايا العصبية في العصب البصري. وحصلوا على براءة اختراع له.

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ويقول مصدر في المكتب الإعلامي للجامعة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "ابتكر العلماء في الجامعة الوطنية للبحوث قطرات لعلاج الغلوكوما لدى مرضى قصر النظر. يفيد الدواء الجديد مستخدمي العدسات اللاصقة البالغين وله تأثير طويل الأمد ومضاد للغلوكوما والأكسدة".

ووفقا للمبتكرين، فإن هذا الدواء مخصص لعلاج الغلوكوما الأولية مفتوحة الزاوية على خلفية قصر النظر بدرجات متفاوتة من الشدة. ويعمل هذا الدواء على تقليل تكوين السائل داخل العين وزيادة تدفقه عبر المشيمية والصلبة - الأنسجة متعددة الطبقات للجزء الخارجي من العين.

ويقول المبتكرون: "تتضمن الطريقة التقليدية لعلاج الغلاكوما استخدام الدواء بانتظام. ومع ذلك، فإنها لا تضمن تركيزا ثابتا للمادة الفعالة في أنسجة العين ولا يمكنها ضمان الالتزام بالمواصفات".

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وتشير البروفيسورة يلينا جيلياكوفا، رئيسة قسم التكنولوجيا الصيدلانية في معهد الصيدلة والكيمياء والبيولوجيا في الجامعة، إلى أنه لضمان عمل الدواء بصورة مستمرة، يقترح المبتكرون استخدامه مع العدسات اللاصقة اللينة. العدسات مغلفة بمحلول طبي يحتوي على بوليمر لاصق مخاطي.

وتقول موضحة: "إن تركيبة المحلول الطبي لزجة بما يكفي للاحتفاظ بها على سطح العدسات اللاصقة اللينة. وبالتالي، فإن عدسات العيون المستخدمة لتصحيح قصر النظر ستعمل كوسيلة لتوصيل الدواء، ما يضمن تأثيرا علاجيا طويل الأمد لقطرات العين".

ويشير المبتكرون إلى أن هذه القطرات تقضي على الجذور الحرة المسببة لتلف خلايا العصب البصري.

المصدر: تاس