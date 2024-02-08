استلمت القوات الروسية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة أحدث منظومة قاذفات اللهب TOS-2 (توسوتشكا) وبدأت تستخدمها بنجاح في دك مواقع القوات الأوكرانية.





وتشير قناة Defense TV الأمريكية إلى أن هذا السلاح الذي أطلقت عليه لقب "الوحش الروسي" يثير الرعب في صفوف القوات الأوكرانية.

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وتقول في مقطع فيديو نشر على قناة يوتيوب التابعة لها: "أثار نبأ وصول TOS-2 الرعب في صفوف الجيش الأوكراني. وقد دمر بفعالية مشاة العدو، ولم يترك أي فرصة لهم للبقاء على قيد الحياة. كما نجح الجيش الروسي في ضرب مواقع شديدة التحصين للقوات المسلحة الأوكرانية ".

ويشير المصدر، إلى أن منظومة قاذف اللهب الثقيل المحسنة التي يستخدمها الجيش الروسي تدمر بفعالية جميع تحصينات العدو.

ويقول: "هذا الوحش الروسي، الملقب بـ "الشعلة الصغيرة"، يتجاوز إطار سلاح بسيط. إنه رمز للنار والغيظ، ويزرع الخوف حتى في نفوس أكثر الجنود خبرة".

وتجدر الإشارة، إلى أن منظومة TOS-2 (توسوتشكا) هي نسخة مطورة عن منظومات 1-TOS (Buratino) و TOS-1A "Solntsepek" الشهيرة، التي لا تزال تعمل في الخدمة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي