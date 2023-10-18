خبير يكشف خصائص قاذفة اللهب "توسوتشكا"

أعلن الخبير العسكري العقيد المتقاعد أندريه كوشكين، أن منظومة قاذفة اللهب الثقيلة "TOS-2 " (توسوتشكا) يمكنها تدمير أهدافها أثناء الحركة.

إقرأ المزيد



ويشير الخبير في حديث لـ Lenta.ru إلى أن (توسوتشكا) هي أحد أكثر الأسلحة المطلوبة في منطقة الصراع في أوكرانيا.

ويقول: "تكمن قوة هذه المنظومة في أنها مركبة ذات ثلاثة محاور مخصصة للطرق الوعرة، مجهزة بقاذفة لعشرة صواريخ، وهي منظومة قوية يمكنها تدمير الأهداف المحصنة للعدو والأهداف التي تتحرك في المناطق المكشوفة".

وحاليا هذه المنظومة مطلوبة جدا في منطقة العملية العسكرية الخاصة لأنها ضرورية لتنفيذ المهام القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. واعتقد أن قدرتها ليست أقل من نظيراتها المستخدمة في الجيوش الأخرى. وهي اليوم نموذج للفكر التقني.

ويذكر أن "توسوتشكا" عرضت لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بموسكو يوم 24 يونيو عام . وهذه المنظومة أوتوماتيكية تماما ومجهزة بمنظومة دفاع إلكترونية، ويصل مداها إلى 6-18 كلم. وتتميز عن 1- TOS و А1- TOS في تحسين خصائصها التكتيكية والفنية.

المصدر: لينتا. رو