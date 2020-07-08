انطلاق الإنتاج المتسلسل لقاذفة لهب ثقيلة روسية مطورة

يشهد مصنع "موتوخيفلينسكي زافودي" بإقليم بيرم الروسي عملية تحديث واسعة النطاق لأقسامها الإنتاجية قبل بدء الإنتاج المتسلسل لقاذفات اللهب الثقيلة المطورة " توس – 2" (توسوتشكا).

وذلك تحت رعاية مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية التي يعتبر المصنع فرعا لها.

يذكر أن قاذفة اللهب الثقيلة "توسوتشكاكا" كشف عنها لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم بموسكو يوم 24 يونيو الماضي.

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وتعد روسيا بلدا وحيدا قادرا على إنتاج قاذفات اللهب الثقيلة التي أظهرت إمكاناتها النارية الهائلة في الحروب والنزاعات العسكرية الكثيرة بدءا من الحرب الأفغانية (1980 – 1989).

وكانت قاذفة اللهب الثقيلة "بوراتينو" أول منظومة من هذا النوع في الجيش الروسي، ثم حلت محلها منظومة " توس 1 آ" (سولنتسيبيوك ) وبعدها منظومة "توس – 2" ( توسوتشكا) التي تحرق رشقة واحدة من صواريخها الترموبارية (الحرارية) كل شيء على مساحة 40000 متر مربع.

وتختلف منظومة "توسوتشكا" عن سابقاتها بنصبها على منصة مدولبة، مع العلم أن المنظومات السابقة كانت مجنزرة. وسمح هذا الأمر بزيادة مدى عمل المنظومة ورفع قدرتها على المناورة.

وقال نائب مدير عام مركز "تيخماش" التقني العلمي المصنع لـ"توسوتشكا"، ألكسندر كوتشكين، إن المنظومة تتميز بنسبة عالية من الأتمتة والرقمنة.

أما أجهزة الملاحة الحديثة فمكنت المنظومة من إطلاق النيران من مواقع غير مجهزة مسبقا.

وستخضع "توسوتشكا" قريبا للاختبارات الحكومية. وسيبدأ إنتاجها المتسلسل في حال نجاحها، في مصنع "موتوخيفلينسكي زافودي" بمدينة بيرم.

المصدر: سلاح روسيا