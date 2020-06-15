بروفة عرض النصر تكشف عن عربة حديثة لزرع الألغام عن بعد

استطاع مستخدمو الإنترنت التقاط صور فوتوغرافية لبعض المعدات الحربية الروسية التي كشفتها لأول مرة وزارة الدفاع في بروفة العرض العسكري.

وسيقام العرض العسكري يوم 24 يونيو الجاري في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية.

وبين تلك المعدات الحربية مجمع أوتوماتيكي الحديث لزرع الألغام عن بعد. وقد تم وضعه على منصتي شاحنتي "كاماز" ثمانية العجلات. وتقوم إحداهما بأداء وظيفة زرع الألغام. أما ثانيتهما فهي عربة نقل وتعمير.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت عام 2019 بأن وزارة الدفاع الروسية اشترت مجمعا حديثا لزرع الألغام عن بعد. إلا أنها لم تكشف عنه إلى حد الآن.

ويستخدم المجمع الهندسي الحديث ألغاما من الجيل الجديد يمكن زرعها أوتوماتيكيا على مسافة تتراوح بين 5 كيلومترات و15 كيلومترا. وتطلق عربة "كاماز" المزودة بنظام الملاحة ونظام الأرصاد الجوية الألغام إلى مواقع معينة لها، ثم ترسل معلومات عن المناطق الملغمة إلى مركز القيادة.

Do you think Russians have a wheeled TOS-1 / TOS-2 or other MLRS projects? pic.twitter.com/fuG72HAyy7 — Caesar (@Ninja998998) November 14, 2019

وكشفت البروفة كذلك عن قاذف اللهب الثقيل الحديث "توسوتشكا -2" بصفته منظومة مدرعة مدولبة باستطاعتها قصف منطقة تبلغ مساحتها ألفي كيلومتر مربع بذخائر حرارية تشكل ضغطا عاليا جدا في منطقة الإصابة. وتعد "توسوتشكا - 2" نموذجا مطورا لقاذف اللهب الروسي "سولنتسيبيوك".

المصدر" سلاح روسيا