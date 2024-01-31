إيران.. تصنيع صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا إلى ارتفاع 36 ألف كيلومتر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة الفضائية بوزارة الدفاع الإيرانية أن تصنيع الصاروخ الإيراني القادر على إيصال قمر صناعي إلى مدار الأرض الثابت يمر بالمرحلة الختامية.

ونقلت وكالة Fars الإيرانية عن رئيس الإدارة الفضائية الإيرانية سيد أحمد حسيني قوله إن صاروخ Sarir بوزن 1.5 طن الذي تقوم وزارة الدفاع الإيرانية بتصنيعه سيكون بمقدوره إطلاق قمر صناعي إلى ارتفاع 36000 كيلومتر، ما يناسب المدار الثابت المتزامن مع دوران الأرض، كما سيكون بمقدوره إطلاق 5 أو 6 أقمار صناعية إلى مدار الأرض المنخفض.

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يذكر أن وكالة الفضاء الإيرانية كانت قد أفادت العام الماضي بانطلاق عملية تصميم وتصنيع صاروخ Sarir، مع العلم أن إيران لا تمتلك في الوقت الراهن صواريخ قادرة على وصول المدار الأرضي الثابت. وكان بإمكان إيران أن تطلق 3 أقمار صناعية فقط في وقت واحد بواسطة صاروخ واحد.

ويقضي البرنامج الفضائي الإيراني، إلى جانب مهام إخرى، بزيادة وزن الأقمار الصناعية التي تطلق إلى مدار الأرض حتى 4 أطنان وتوفير إمكانية وصولها إلى المدار الثابت.

ويذكر أن إيران بدأت عام 2004 في تحقيق برنامجها الفضائي. وتعتبر إيران أحد البلدان الـ24 المؤسسة للجنة استخدام الفضاء الكوني لأغراض سلمية لدى منظمة الأمم المتحدة والتي تم تشكيلها عام 1959.

المصدر: تاس