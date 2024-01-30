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مجلة: القوات الروسية قادرة على التشويش على أنظمة توجيه الصواريخ

العلوم والتكنولوجيا

مجلة: القوات الروسية قادرة على التشويش على أنظمة توجيه الصواريخ
Globallookpress Attila Husejnow
صورة تعبيرية
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كتبت مجلة Foreign Affairs الأمريكية مقالا أكدت فيه قدرة القوات الروسية على التشويش على أنظمة توجيه صواريخ (HIMARS) وراجمات (ATACMS) الأمريكية.

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وجاء في المقال: "لكل سلاح إجراء مضاد، وقد أثبت الروس بالفعل براعتهم في مواجهة توجيه نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يستخدمه نظام ATACMS لضرب أهدافه".

وتشير المجلة، إلى أن فعالية صواريخ HIMARS انخفضت كثيرا بسبب التشويش على GPS وبالإضافة إلى ذلك غيرت القوات المسلحة الروسية الخدمات اللوجستية ونقلت مراكز الإمدادات الكبيرة إلى خارج نطاق مدى الصواريخ.

وكانت مجلة The Economist قد أشارت في مقال نشرته في نوفمبر الماضي إلى أن روسيا تستخدم بفعالية عالية أنظمة الحرب الإلكترونية في العملية العسكرية الخاصة، وتحرف اتجاه صواريخ GMLRS التي تطلقها منصات HIMARS.

المصدر: لينتا. رو

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