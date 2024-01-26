الجنود الروس يستخدمون أسلحة بحرية في المعارك الميدانية (فيديو)

بدأ أفراد اللواء "الشمال- 5" الروسي في استخدام قاذف القنابل البحرية "إر بو أو-6000" في محور "أرتيوموسك" العملياتي.

وتخصص تلك القنابل لإصابة الغواصات على عمق كبير، وحصلت الآن على شحنة شديدة الانفجار، تصيب المعاقل الميدانية للجيش الأوكراني.

وسبق للشبكات الاجتماعية أن نشرت صورا لدبابات "تي – 80" الروسية المزودة بقاذف القنابل البحرية هذا. أما المتطوعون من لواء "الشمال – 5" فصاروا يطلقون تلك القنابل من منصة شاحنة "أورال". وذلك بعد إدخال بعض التعديلات في تصميم قاذفها "إر بو أو-6000" لتكييفه مع ظروف القتال الميداني.

إقرأ المزيد

وقال أحد جنود اللواء: "قنبلة واحدة شديدة الانفجار تزن 120 كيلوغراما. وقد أضفنا إليها شحنة من مادتي التروتيل والهكسوغين لتزداد قوة انفجارها. وعلاوة على ذلك فإن الجنود أملأوا القنابل الجوفاء بعناصر مدمّرة مثل كرات وأقراص ولوالب، الأمر الذي زاد إلى حد بعيد فاعلية استخدام القنبلة".

وأوضح المراسل العسكري غيورغي منصوروف على قناة تليغرام "بوتوك" أن مساحة إصابة هذا السلاح الهجين وصلت 900 متر مربع. وقال إن هذا السلاح يستخدم بنجاح عند اقتحام قرية بوغدانوفكا، حيث تتوزع مواقع العدو المحصنة على عمق كبير.

وأعاد المراسل إلى الأذهان أن الجيش الروسي يستخدم مختلف الأنواع الهجينة من الأسلحة البحرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وعلى سبيل المثال فإن ناقلات " إتي – إل بي" حصلت على منظومات "2 إم – 3 إم" البحرية المزدوجة المضادة للجو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا