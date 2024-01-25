روسيا تكشف عن مدرعتها القطبية الجديدة (فيديو)

نشرت مؤسسة "روستيخ" الروسية مقطع فيديو يظهر ناقلة الجنود المدرعة الجديدة BT-3F المطوّرة، تعمل في مناطق القطب الشمالي الباردة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المؤسسة فإن جسم المركبة معزول ومزود بنظام تدفئة مستقل يحافظ على درجات الحرارة الإيجابية داخل العربة حتى عند توقف محركها عن العمل، كما حصلت العربة على هيكل محمول على جنازير عريضة لتكون قادرة على التنقل بسهولة على الثلوج.

تم تصميم هذه العربة لتعمل كناقلة مدرعة لجنود القوات الخاصة، ويمكن استخدامها كمركز قيادة تكتيكي متنقل، أو كعربة طبية لإسعاف المصابين، وجهّزت بوحدة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد، فيها مدفع رشاش ثقيل وكاميرات تصوير حراري وأجهزة تحديد المدى تعتمد على الليزر.

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وأشارت روستيخ" إلى أن هذه المركبة ستساعد على زيادة الإمكانيات القتالية للوحدات العسكرية التي ستنفذ مهامها في مناطق القطب الشمالي".

المصدر: روسيسكايا غازيتا