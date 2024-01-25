دبابة "T-80B" الروسية تتحول لراجمة صواريخ! (فيديو)

نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تعديل القوات الروسية لدبابات "T-80B"، وتجهيزها بمنظومات صاروخية.

وتبعا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن الخبراء العسكريين الروس قاموا بتعديل دبابات من نوع "T-80B"، واستبدلوا أبراج تلك الدبابات بمنظومات RBU-6000 Smerch-2 الصاروخية القادرة على إطلاق صواريخ من عيار 213 ملم.

وأشارت بعض مواقع الإنترنت التي نشرت مقطع فيديو لعمل هذه الآليات إلى أن المركبات تم اختبارها بنجاح، ويتم استخدامها حاليا للتعامل مع القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق العملية العسكرية الخاصة.

وكانت مواقع إعلام روسية قد نشرت مؤخرا أيضا مقاطع فيدو أظهرت منظومات RBU-6000 Smerch-2 مركبة على عربات MT-LB المجنزرة، وظهرت صور لهذه المنظومات وهي مثبتة على شاحنات Ural-4320.

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وRBU-6000 Smerch-2 هي منظومات صاروخية طوّرت لتستخدم مع السفن والزوارق الحربية، لكن الخبراء الروس أدخلوا عليها بعض التعديلات ليتم تركيبها على بعض الآليات العسكرية، وتتسلح النسخ المطورة منها بصواريخ 90-R التي يبلغ وزنها 112.5 كلغ ويمكنها التحليق بسرعة 330م/ثانية، وإصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 5230 م.

المصدر: روسيسكايا غازيتا