قنابل روسية صغيرة تدمر تحصينات وآليات العدو

ذكرت مواقع إعلام روسية أن قوات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة استخدمت قنابل صغيرة يمكن إطلاقها من الدرونات، ودمّرت بهذه القنابل المخابئ الخرسانية للقوات المعادية.

ونشرت قناة "milinfolive" على تليغرام مقطع فيديو أظهرت فيه كيف ألقت إحدى الطائرات المسيّرة الروسية قنبلة من نوع KZSP-0.5 على مخبأ خرساني كان يتحصن فيه جنود من القوات العسكرية الأوكرانية، واستطاعت القنبلة التي تزن 500 غ اختراق الخرسانة بسهولة.

وبعد ثوان قليلة من إصابة المخبأ هرب منه ثلاثة جنود مصابين بصدمة الانفجار، واندلع حريق قوي في الداخل دمّر كلّ شيء هناك، بما في ذلك الذخيرة التي كان موجودة في المخبأ.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قنبلة KZSP-0.5 يمكنها أيضا التعامل مع مختلف أنواع المركبات المدرعة وتدميرها، ويمكن استعمالها على سبيل المثال في تعطيل دبابات M1 Abrams، من خلال ضرب حجرة الذخيرة الموجودة في برجها.

وتنتج هذه القنابل في مصانع الأسلحة الروسية بكميات كبيرة حاليا، وبطلب من وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا