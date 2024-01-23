روسيا تكشف عن بعض مواصفات مقاتلة الجيل السادس

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد ماضون في العمل على تطوير مقاتلة اعتراضية سريعة من الجيل السادس.

وحول الموضوع قال نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف:"طائرة MiG-41 التي تعمل روسيا على تطويرها ستكون أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس، هذه الطائرة يتم تطويرها كجزء من مشروع تطوير مقاتلات (PAK DP) الاعتراضية البعيدة المدى".

وأشار بونداريف إلى أن MiG-41 ستحل محل طائرات MiG-31 الاعتراضية الشهيرة، والتي دخلت الخدمة لصالح الجيش منذ عام 1981، وأن تصميم الطائرة الجديدة ما زال في مرحلة التطوير.

وكان المدير العام لشركة MiG الروسية، إيليا تاراسينكو قد أشار خلال فعاليات منتدى "الجيش-2017" إلى أن مقاتلة MiG-41 المنتظرة ستكون قادرة على الوصول إلى سرعة 4.3 ماخ (5263 كلم/سا تقريبا)، أي ستكون أسرع بكثير من مقاتلات MiG-31، والتي تصل سرعتها إلى 2.8 ماخ، كما ستحصل الطائرة الجديدة على تصميم وتقنيات تجعل بصمتها الرادارية صغيرة ليصعب اكتشافها من قبل الرادارت، وستصنع منها نسخ مسيّرة.

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وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية سابقا أن"المقاتلة الجديدة ستكون قادرة على العمل في الفضاء أيضا، وستكون واحدة من أسرع الطائرات الحربية".

المصدر: روسيسكايا غازيتا