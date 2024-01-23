 
مباشر

روسيا تكشف عن بعض مواصفات مقاتلة الجيل السادس

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تكشف عن بعض مواصفات مقاتلة الجيل السادس
Globallookpress
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtwz

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد ماضون في العمل على تطوير مقاتلة اعتراضية سريعة من الجيل السادس.

وحول الموضوع قال نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف:"طائرة MiG-41 التي تعمل روسيا على تطويرها ستكون أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس، هذه الطائرة يتم تطويرها كجزء من مشروع تطوير مقاتلات (PAK DP) الاعتراضية البعيدة المدى".

وأشار بونداريف إلى أن MiG-41 ستحل محل طائرات MiG-31 الاعتراضية الشهيرة، والتي دخلت الخدمة لصالح الجيش منذ عام 1981، وأن تصميم الطائرة الجديدة ما زال في مرحلة التطوير.

وكان المدير العام لشركة MiG الروسية، إيليا تاراسينكو قد أشار خلال فعاليات منتدى "الجيش-2017" إلى أن مقاتلة MiG-41 المنتظرة ستكون قادرة على الوصول إلى سرعة 4.3 ماخ (5263 كلم/سا تقريبا)، أي ستكون أسرع بكثير من مقاتلات MiG-31، والتي تصل سرعتها إلى 2.8 ماخ، كما ستحصل الطائرة الجديدة على تصميم وتقنيات تجعل بصمتها الرادارية صغيرة ليصعب اكتشافها من قبل الرادارت، وستصنع منها نسخ مسيّرة.

إقرأ المزيد
في عيدها.. أقوى مقاتلات الدفاع الجوي الروسي
في عيدها.. أقوى مقاتلات الدفاع الجوي الروسي

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية سابقا أن"المقاتلة الجديدة ستكون قادرة على العمل في الفضاء أيضا، وستكون واحدة من أسرع الطائرات الحربية".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا