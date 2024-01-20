 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: نجاة فريق RT من غارة إسرائيلية على طريق البازورية برج الشمالي في جنوب لبنان

اكتشاف آثار حضارة قديمة في شرق آسيا

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف آثار حضارة قديمة في شرق آسيا
Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP)
القطع الأثرية المكتشفة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtbu

عثر فريق علماء دولي من الصين وأستراليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا على آثار حضارة قديمة متطورة، كانت قائمة قبل 45 ألف عام في شرق آسيا.

إقرأ المزيد
اكتشاف أكثر من 300 مقبرة قديمة في شرق الصين
اكتشاف أكثر من 300 مقبرة قديمة في شرق الصين


وتشير مجلة Nature Ecology & Evolution، إلى أن علماء الآثار درسوا موقع حفريات بمنطقة شييو في مقاطعة شانشي الصينية. واكتشفوا آثار حضارة تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى، كانت قائمة قبل 45 ألف عام، أتقنت تكنولوجيا صناعة الشفرات (الأنصال)، ورؤوس الرماح والسهام وكذلك تقنية نقل حجر السج لمسافات طويلة.

وقد حدد الباحثون تأريخ ثلاث عينات من عظام الحيوانات تم العثور عليها خلال الحفريات الأصلية في عام 1963. وقد اكتشف العلماء على هذه العظام آثار معالجتها (تقطيعها) من قبل الإنسان. وكشف تحديد تاريخها بالكربون المشع أن عمر الطبقة الرئيسية لحضارة شييو يتراوح بين 45800 و43200 سنة مضت.

وأظهر تحليل الأحافير وتآكل الأدوات الحجرية أن ممثلي حضارة شييو كانوا فرسانا (صيادون على ظهور الخيل) يصطادون الحيوانات باستخدام السهام والرماح.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا