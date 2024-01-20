اكتشاف آثار حضارة قديمة في شرق آسيا

عثر فريق علماء دولي من الصين وأستراليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا على آثار حضارة قديمة متطورة، كانت قائمة قبل 45 ألف عام في شرق آسيا.

إقرأ المزيد



وتشير مجلة Nature Ecology & Evolution، إلى أن علماء الآثار درسوا موقع حفريات بمنطقة شييو في مقاطعة شانشي الصينية. واكتشفوا آثار حضارة تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى، كانت قائمة قبل 45 ألف عام، أتقنت تكنولوجيا صناعة الشفرات (الأنصال)، ورؤوس الرماح والسهام وكذلك تقنية نقل حجر السج لمسافات طويلة.

وقد حدد الباحثون تأريخ ثلاث عينات من عظام الحيوانات تم العثور عليها خلال الحفريات الأصلية في عام 1963. وقد اكتشف العلماء على هذه العظام آثار معالجتها (تقطيعها) من قبل الإنسان. وكشف تحديد تاريخها بالكربون المشع أن عمر الطبقة الرئيسية لحضارة شييو يتراوح بين 45800 و43200 سنة مضت.

وأظهر تحليل الأحافير وتآكل الأدوات الحجرية أن ممثلي حضارة شييو كانوا فرسانا (صيادون على ظهور الخيل) يصطادون الحيوانات باستخدام السهام والرماح.

المصدر: لينتا. رو