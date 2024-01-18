اكتشاف أكثر من 300 مقبرة قديمة في شرق الصين

اكتشف علماء الآثار الصينيون أكثر من 300 مقبرة قديمة تعود إلى فترات زمنية مختلفة، من الممالك المتحاربة إلى أسرة تشينغ.

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وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء إلى أن علماء الآثار اكتشفوا هذه المقابر القديمة في مدينة جينان بإقليم شاندونغ الشرقي الواقع شرق الصين. تعود هذه المقابر إلى فترات مختلفة من التاريخ الصيني: من فترة الممالك المتحاربة (475- 221 قبل الميلاد) إلى أسرة تشينغ (1644- 1911 ميلادي).

وعثر علماء الآثار في هذه المنطقة على عدد من الأفران القديمة لتحميص الفخار وثمانية آبار و850 قطعة أثرية بما فيها أواني خزفية مختلفة وقطع نقدية.

ووفقا لخبراء معهد جينان للآثار، رتبت المقابر التي عثر عليها بصورة منظمة. ويشير العلماء إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه المقابر التي يعود تاريخها إلى فترة الممالك المتحاربة إلى أسرتي وي وجين (220-420) قد استخدمت لمئات السنين، ما يوفر مادة غنية للبحث.

المصدر: تاس