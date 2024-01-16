روسيا تطور منتجات جديدة لصناعة الإلكترونيات

طوّر العلماء في معهد موسكو للطيران مكونات جديدة تستخدم في صناعة الإلكترونيات، تغني روسيا عن المكونات المستوردة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"طوّر العلماء في معهدنا منتجات محليّة، يمكن استخدامها بدلا من النظائر الأجنبية التي غادرت السوق الروسية، وهذه المنتجات تستخدم في صناعة لوحات الدارات المطبوعة (PCB) التي تستعمل في إنتاج الأجهزة الإلكترونية، وتبين أنها المنتجات أرخص من تلك المستوردة وأكثر فعالية".

وأضاف البيان:"في المرحلة الأولى ستكون المنتجات الجديدة مفيدة لعمليات التصنيع الفردية للإلكترونيات وعمليات تصنيعها بكميات محدودة، وبعد الانتهاء من المشروع سيتم إنتاج كميات أكبر تغطي غالبية حاجة السوق الروسية".

وحول الموضوع قال طالب الدراسات العليا في قسم أنظمة التحكم والمعلوماتية والطاقة الكهربائية في المعهد، فيودور باراكوفسكي:"لإنتاج أي لوحة دارة مطبوعة من الضروري معدنتها، وفي هذه الحالة تكون عملية المعدنة مستحيلة دون تغطية اللوحة بطبقة موصلة خاصة يستقر عليها المعدن، تسمى هذه العملية عملية التنشيط. لقد طوّر الخبراء في معهدنا مكونات خاصة لهذا الأمر، وأظهرت هذه المكونات نتائج ممتازة، فهي لا تحل محل نظائرها المستوردة فحسب، بل تتفوق عليها أيضا".

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وأضاف:"منتجنا الجديد هو محلول أمونيا خاص يتم وضعه على لوحة الدارة المطبوعة باستخدام طريقة الغمر، التركيبة الجديدة أرخص بأكثر من 40 مرة من البلاديوم التقليدي، كما أنها أسهل في التصنيع والصيانة. يعمل الخبراء في معهدنا أيضا لإيجاد طرق جديدة لوضع مثل هذه المحاليل على لوحات الدارات المطبوعة، وإيجاد طرق لتحسين عملية التصاق هذه المحاليل على اللوحات".

المصدر: فيستي