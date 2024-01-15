الولايات المتحدة تعرض طائرة مدنية تجريبية سرعتها تفوق سرعة الصوت

عرضت ناسا وشركة الصناعات العسكرية الأمريكية لوكهيد مارتن في كاليفورنيا الطائرة التجريبية المدنية "X-59" التي سرعتها تفوق سرعة الصوت.

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ويشير خبراء في ناسا إلى أن السمة المميزة الرئيسية لـ "الطائرة الهادئة الأسرع من الصوت" التي صممت ضمن برنامج Questst هي أنها لا تسبب الضوضاء المميزة عند طيرانها بسرعة أعلى من سرعة الصوت. وتتوقع ناسا أن يسمح اجتياز الطائرة الجديدة لجميع الاختبارات برفع الحظر على الرحلات الجوية فوق الأرض للطائرات التجارية الأسرع من الصوت مستقبلا، الساري المفعول في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى منذ 50 عاما.

وهذا النموذج ليس نموذجا أوليا، بل نموذج لطائرة تجريبية حقيقية سيكون أساسا لجمع المعلومات اللازمة لتطوير الأجيال المستقبلية من الطائرات المدنية. يبلغ طول هذه الطائرة حوالي 30 مترا وباع جناحيها حوالي 9 أمتار، ويمكن أن تبلغ سرعتها القصوى 1488 كيلومتر في الساعة.

وتخطط ناسا للبدء قريبا في اختبار محركات الطائرة X-59 على أمل إجراء أول رحلة تجريبية في عام 2024 بسرعة دون سرعة الصوت.

وبعد انتهاء الرحلات التجريبية المقررة، ستجري لاحقا اختبارات بسرعة طيران أعلى من سرعة الصوت فوق أراضي الولايات المتحدة لجمع المعلومات وتحديد الصوت الذي يصدر عنها وكيف يتفاعل معه السكان.

المصدر: تاس