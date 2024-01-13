الجيش الروسي يستخدم راجمة صواريخ ذات 80 ماسورة

نشرت الشبكات الاجتماعية الروسية صورا لراجمة الصواريخ "غراد" ذات 80 ماسورة التي وضعت على منصة دبابة "تي – 80 أو" المزودة بمحرك توربيني ينتج 1250 حصانا.

وشكلت تلك الدبابة كذلك منصة لمنظومة "توس- 1 آ" للذخائر الترموبارية ( قاذفة اللهب الثقيلة).

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وتختلف راجمة الصواريخ المجنزرة عن كل نماذجها السابقة بعدد المواسير الذي بلغ 80 ماسورة، ما يزيد ضعفا عما هو عليه لدى النموذج الكلاسيكي الموضوع على منصتي "أورال – 375 دي" أو "أورال- 4320" المدولبتين.

يذكر أن الصناعة السوفيتية كانت قد أنتجت في الثمانينات راجمة الصواريخ " 9 كا 59 بريما" بـ50 ماسورة. لكن إنتاجها توقف في مطلع التسعينيات.

وقبل ذلك حاول المهندسون السوفيت وضع راجمة الصواريخ على منصتي ناقلتي "إم تي – إل بي" و"2 إس 1" المدرعتين، لكن لم يتم تطويرهما لاحقا لأسباب مختلفة.

فيما يتعلق بالنموذج المصنوع على أساس دبابة" تي – 80 أو" التي أطلق عليها "الدبابة الطائرة" لمواصفاتها التقنية الفريدة فإنه يختلف عن سابقاته بقدرة نارية كبيرة وأجهزة الحماية القوية المضادة للقذائف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا