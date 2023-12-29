القوات المسلحة الروسية تكشف كميات الأسلحة التي تسلمتها عام 2023

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة استلمت في عام 2023، أكثر من 1.5 ألف دبابة و22 ألف طائرة بدون طيار.

وأضافت الوزارة: "بلغ مستوى التوريد 84%. وتم تسليم الجيش الروسي أكثر من 1.5 ألف دبابة، وأكثر من 2.2 ألف مركبة قتالية مدرعة، وأكثر من 1.4 ألف قطعة من راجمات الصواريخ وبطاريات المدفعية، وأكثر من 22 ألف مركبة جوية بدون طيار".

إقرأ المزيد

ويشار أيضا إلى أن القوات المسلحة، تسلمت خلال العام أكثر من 12 ألف مركبة، وأكثر من 10% منها – 1.4 ألف مدرعة.

المصدر: تاس