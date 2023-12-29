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القوات المسلحة الروسية تكشف كميات الأسلحة التي تسلمتها عام 2023

أخبار روسيا

القوات المسلحة الروسية تكشف كميات الأسلحة التي تسلمتها عام 2023
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة استلمت في عام 2023، أكثر من 1.5 ألف دبابة و22 ألف طائرة بدون طيار.

وأضافت الوزارة: "بلغ مستوى التوريد 84%. وتم تسليم الجيش الروسي أكثر من 1.5 ألف دبابة، وأكثر من 2.2 ألف مركبة قتالية مدرعة، وأكثر من 1.4 ألف قطعة من راجمات الصواريخ وبطاريات المدفعية، وأكثر من 22 ألف مركبة جوية بدون طيار".

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ويشار أيضا إلى أن القوات المسلحة، تسلمت خلال العام أكثر من 12 ألف مركبة، وأكثر من 10% منها – 1.4 ألف مدرعة.

المصدر: تاس

 

 

 

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