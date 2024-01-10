"نيوزيوك": مسيّرات "كوب" الروسية الكهربائية كابوس جديد للجيش الأوكراني

ذكرت مجلة "نيوزويك" أن مسيرات "كوب" الهجومية الروسية الجديدة التي تعمل بمحرك كهربائي ستلحق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، وستمثّل كابوسا حقيقيا لها.

وأضافت المجلة أن "النسخة الجديدة من مسيرات KUB-BLA تتمتع بميزات مذهلة وتجعلها أقوى بكثير من سابقاتها، وكابوسا لقوات كييف".

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وفي وقت سابق أعلن رئيس شركة "كلاشينكوف" الروسية آلان لوشنيكوف تزويد وزارة الدفاع الروسية بدفعة أولى من هذه الطائرات.

يشار إلى أن "كوب" من تصميم شركة ZALA AERO المنتجة لمسيرات "لانتسيت" التي تبلي بلاء حسنا في القتال وتدمير دروع كييف بما فيها دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "برادلي" الأمريكية.

وتعمل "كوب" بمحرك كهربائي وتحمل رأسا قتالية تزن ثلاثة كيلوغرامات، وأقصى مدة لتحليقها 30 دقيقة بسرعة 130 كيلومترا في الساعة.

يتم توجيه هذا الدرون عبر الفيديو من كاميرا يحملها ويتميز بدقة عالية.

وهو عديم الضجة وسهل التشغيل والتوجيه ولا يراه الرادار، ويعجز عنه التشويش عبر الأقمار الصناعية حيث يعمل بنظام "غلوناس" الروسي للملاحة وتحديد المواقع.

المصدر: نوفوستي