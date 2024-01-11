الجيش الروسي يستخدم مدرعات "النمر" المطورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

يستخدم المظليون الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة مدرعات "تيغر – إم" (النمر) المطورة والمزودة ببرج متحكم فيه عن بعد من طراز "أرباليت – دي إم".

وذلك إلى جانب عربات الإنزال القتالية والمدرعات الثقيلة.

وقد أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "تليغرام" نهاية العام الماضي كيف يدمر "النمر" المطور مدرعة معادية وصلت نقطة الاستناد، حيث تكفي رشقة واحدة من رشاش "كورد" عيار 12.7 ملم لتشتعل مدرعة العدو فورا.

وحسب المعلومات الرسمية التي تم نشرها في وسائل الإعلام فإن مدى عمل الرشاش يبلغ 2000 متر. وهناك إمكانية لإسقاط أهداف جوية بمختلف الأنواع، بما فيه المسيرات. وتصل سرعة رمي الرشاش 600 طلقة في الدقيقة، ومخزونه 450 طلقة. بينما لا يزيد وزن البرج المدرع عن 250 كيلوغراما.

ويستخدم البرج المدرع المتحكم فيه عن بعد منظومة حديثة للتوجيه والتصويب تم تزويدها بكاميرات حرارية وتلفزيونية وجهاز ليزري لقياس المسافة.

ويسمح جهاز التوازن ومرافقة الهدف بالإصابة الدقيقة في أثناء الحركة في المنطقة الوعرة ليلا ونهارا.

وقد يتسارع "النمر" في الطريق المعبدة حتى 110 كلم/ساعة، ويمكن أن يسير إلى مسافة 1000 كلم دون أن يتزود بالوقود.

المصدر: روسيسكايا غازيتا