الأرجنتين.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العاشبة في باتاغونيا

اكتشف علماء الحفريات في باتاغونيا نوعا جديدا من الديناصورات العاشبة، له رقبة طويلة ومنقار، أطلقوا عليه اسم Sidersaura marae.





ويشير علماء المجلس الأرجنتيني للبحوث العلمية، إلى أن هذا النوع من الديناصورات العاشبة عاش قبل 96-93 مليون عام في أمريكا الجنوبية. ويعتبر هذا النوع الأضخم في عائلة الريباتشيصوريات (RebbachisauridaeВикипедия)، ذات أربعة أرجل، ويزن حوالي 15 طنا، ويصل طوله إلى 20 مترا.

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وجاء في بيان المجلس العلمي: "كان للديناصور المكتشف Sidersaura marae أربعة أرجل وذيل طويل. وقد اكتشفت أربع حفريات مختلفة في كانيادون دي لاس كامباناس، وهي بلدة تقع على بعد 20 كيلومترا من فيلا إل تشوكون. وتتوافق الصخور من تكوين هوينكول في نيوكوين مع بداية العصر الطباشيري العلوي ويقدر عمرها بـ 96 إلى 93 مليون سنة".

وتجدر الإشارة إلى أن ديناصورات عائلة Rebbachisauridae ليست كبيرة الحجم، لكن النوع المكتشف Sidersaura marae هو الأكبر بينها. ويعتقد أن كتلته كانت حوالي 15 طنا، وطوله 20 مترا.

وقد أطلق العلماء هذا الاسم على النوع الجديد بسبب الشكل النجمي لعظام الذيل المكتشفة - "Sider" وهي كلمة لاتينية تعني "نجم". وكان العلماء قد اكتشفوا أول بقايا Sidersaura marae في عام 2012، وبعد ذلك تم إجراء خمس حملات سنوية في الموقع، أثناء العمل في مقاطعة نيوكوين، اكتشفت خلالها أيضا بقايا المفترس العملاق Meraxes gigas.

المصدر: نوفوستي