العثور على حفريات "العملاق الأول" في الأرجنتين (صور)

عاشت الديناصورات العملاقة على الأرض قبل 30 مليون سنة تقريبا مما كان يعتقد سابقا، وفقا لفريق من علماء الأحافير في الأرجنتين، اكتشفوا حفريات أقدم ديناصور عملاق.

وكشفت الحفريات عن فصيلة ديناصورات "إنجينيا بريما" (Ingeni prima)، وتعني "العملاق الأول" باللغة اللاتينية، ويبلغ عمر بقاياها 200 مليون عام، وعثر عليها في موقع الحفر "Balde de Leyes" في مقاطعة سان خوان، على بعد 1100 كلم غربي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

Investigadores del #CONICET revelan en un estudio que los primeros dinosaurios gigantes aparecieron 30 millones de años antes de lo que se creía, a partir del descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio #Ingentiaprima hallada en #SanJuanhttps://t.co/q54unYpWbcpic.twitter.com/H6CDM324L4 — CONICET Dialoga (@CONICETDialoga) July 9, 2018

وقالت قائدة الأبحاث، الدكتورة سيسيليا أبالديتي من الجامعة الوطنية بسان خوان بالأرجنتين: "قبل هذا الاكتشاف، كان يعتقد بأن الديناصورات العملاقة ظهرت خلال العصر الجوراسي قبل حوالي 180 مليون سنة، ولكن ديناصورات إنجينيا بريما، عاشت في نهاية العصر الترياسي، ما بين 210 و205 مليون سنة مضت".

Muy raras veces se encuentra el esqueleto fosilizado completo de un #dinosaurio.

En el caso de la nueva especie Ingentia prima, que se descubrió en San Juan, Argentina, se halló un 30 %: partes cruciales como el cuello, extremidades y vértebras #Ingentiaprima#DinosFinDelMundopic.twitter.com/k3bUDrlzkt — Federico Kukso (@fedkukso) July 10, 2018

ويعتقد الباحثون أن الديناصورات آكلة الأعشاب رباعية الأرجل، والتي تتميز برقبة طويلة وذيلها الطويل، كانت تزن حوالي 10 أطنان.

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وكشفت الحفريات عن عدة فقرات من رقبة وذيل أحد الديناصورات، فضلا عن الصدر وعظام الساق الخلفية. وقالت الدكتورة أبالديتي إن هذه الأنواع من الديناصورات تظهر استراتيجية نمو لم تكن معروفة حتى الآن، وتشير إلى أن "العملقة" نشأت في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقا.

وقد أثبتت "العملقة" استراتيجية ناجحة للنمو التطوري، خاصة بالنسبة للحيوانات العاشبة، لأن الحجم هو أحد أشكال الدفاع ضد الحيوانات المفترسة. وحتى الآن، كان يعتقد أن "العملقة" ظهرت لأول مرة مع ديناصورات الصوروبودا في العصر الجوراسي.

وقد اكتشف موقع "Balde de Leyes" الذي يمتد على آلاف الهكتارات، لأول مرة في عام 2001، وقد كشف عن مئات العينات والأحافير التي تدفع بالعلماء نحو إعادة التفكير في تاريخ وظهور هذه المخلوقات الضخمة.

المصدر: RT