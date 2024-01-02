العلماء يرصدون طائرا نادرا للغاية نصفه ذكر والنصف الآخر أنثى!

التقط العلماء بالفيديو طائرا نادرا للغاية بألوان ذكورية على نصف جسمه وريش أنثوي على النصف الآخر، ما يلقي مزيدا من الضوء على "ثنائية الجنس" في مملكة الحيوان.

وقال العلماء إن طائر العسل المتسلق الأخضر النادر تم رصده في مزرعة بمحمية طبيعية بالقرب من مانيزاليس بكولومبيا. وكان له ريش أزرق مائي في نصفه وريش أصفر مخضر في النصف الآخر مع حدود واضحة في المنتصف.

ويشير العلماء إلى أن ذكور هذا النوع عادة ما يكون لديهم ريش أزرق لامع ورأس أسود، بينما يكون لون الإناث أخضرا عشبيا.

ويعتقد أن اللون غير المعتاد للطائر ناجم عن خلل في الجينات الثنائية، وهو خطأ نادر في انقسام الخلايا يؤدي إلى تكوين بويضة تسمح بالتخصيب بواسطة حيوانين منويين مختلفين.

Incredibly Rare Half-Male, Half-Female Bird Caught on Camera https://t.co/hwUKR8RhXl — ScienceAlert (@ScienceAlert) January 1, 2024

وقال العلماء إن "الطائر أظهر ريشا ذكريا نموذجيا على جانبه الأيمن وريشا أنثويا على الجانب الأيسر"، مضيفين أن أعضائه الداخلية من المحتمل أيضا أن تكون مقسمة في المنتصف إلى ذكر وأنثى.

ومع ذلك، لم يتمكن العلماء من تأكيد ذلك عن طريق البصر وحده. موضحين: "من المستحيل معرفة ما إذا كانت الأعضاء الداخلية لطائرنا كانت أيضا ذكنثوية (gynandromorphic)".

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ودرس الفريق هذا الطائر النادر لمدة 21 شهرا، حيث عاد ليتغذى على الفواكه الطازجة ومياه السكر التي يتركها أصحاب المزرعة الكولومبية كل يوم.

وهذا هو التقرير الثاني فقط عن طائر مصاب بمتلازمة الذكنثوية (الكائن الحي الذي يكون له شقين كل منهما يحمل خصائص الذكور والآخر يحمل خصائص الإناث)، حيث تم تسجيل الطائر الأول منذ أكثر من قرن من الزمان، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط هذه الظاهرة بالكاميرا.

ولم يتمكن الفريق من دراسة الطائر النادر كل يوم. موضحا: "يبدو أنه بقي في المنطقة المجاورة لفترات تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع تقريبا ثم اختفى لمدة 8 أسابيع أخرى أو نحو ذلك".

ويبدو أن الطائر ينتظر أيضا مغادرة الطيور الأخرى قبل الاقتراب، بحسب علماء من Whitehawk Birding and Conservation في بنما.

وأوضح الفريق في مجلة Journal of Field Ornithology: "على العموم فقد اجتنب غيره من فصائله، واجتنبه الآخرون أيضا. يبدو أنه من غير المرجح أن يكون لدى هذا الكائن أي فرصة للتكاثر".

المصدر: إندبندنت