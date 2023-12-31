جامعة روسية تفوز بجائزة مرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي

فازت جامعة سيتشينوف الطبية الروسية بالميدالية الفضية في حفل توزيع جوائز Tagline المرموقة في فئة "أفضل تقنية ذكاء اصطناعي في الطب".

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وقد قدم العلماء الروس خدمة الويب NephroAI - وهي شبكة عصبية يمكنها بشكل مستقل بناء نموذج ثلاثي الأبعاد لكلية بشرية فيها ورم، يعتمد على التصوير المقطعي المحوسب متعدد الشرائح خلال 2-3 دقائق فقط.

ويمكن للأطباء باستخدام هذا النموذج التدريب على إجراء عملية لإزالة الورم من أجل وضع خطة مفصلة لتدخل جراحي حقيقي. ويمكن بفضل هذه الطريقة، إجراء العملية بسرعة، ما يقلل من كمية الدم التي يفقدها المريض.

ويقول يفغيني سيروتا، رئيس مركز تقنيات الشبكات العصبية في معهد جراحة المسالك البولية والصحة الإنجابية البشرية أن "خدمة الويب NephroAI تفتح فرصا جديدة لتشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من أورام النسيج الحشوي للكلى".

ويشير المبتكرون أيضا إلى أن استخدام NephroAI لا يتطلب أي مهارات خاصة، كما لا يتطلب تثبيتها معدات خاصة.

المصدر: فيستي. رو