روسيا..علماء جامعة سيتشينوف الطبية يبتكرون دقائق نانوية لعلاج السرطان والتهاب الكبد В

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية، أن العلماء ابتكروا جسيمات نانوية قادرة على علاج السرطان والتهاب الكبد B والأمراض الوراثية.

إقرأ المزيد





وجاء في بيان المكتب "ابتكر علماء جامعة سيتشينوف جسيمات نانوية تسمح بعلاج التهاب الكبد B والسرطان والأمراض الوراثية. وقد وصل تطوير دواء لعلاج التهاب الكبد B الذي ابتكره باحثون من الجامعة إلى خط النهاية. ولأول مرة ، يبتكر العلماء طريقة فعالة لتوصيل الدواء بنظام CRISPR / Cas- تسمى "المقص الجيني" - إلى الخلية المصابة. وقد تم تحقيق ذلك بمساعدة جسيمات نانوية بيولوجية. ولا يوجد نظائر لهذه الطريقة في العالم حتى الآن".

ووفقا لدميتري كوستيوشوف مدير مختبر التكنولوجيا الوراثية، هذه طريقة عامة. أي يمكن استخدامها بالإضافة إلى علاج التهاب الكبد В في علاج الأمراض الوراثية والمعدية والسرطان.

ووفقا للمبتكرين، عند استخدام الجسيمات النانوية مدة خمسة أيام، انخفض تكاثر فيروس التهاب الكبد В بنسبة 90-99 بالمئة. وعند اختبارها على مزارع الخلايا، زاد توصيل الجسيمات النانوية إلى الخلايا المستهدفة بمقدار 10 أضعاف، وإن توصيلها إلى الكبد والدماغ والأورام في النماذج الحيوانية تراكم أكثر من 80 بالمئة منها في الأعضاء المستهدفة.

المصدر: تاس