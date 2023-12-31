روسيا.. انتهاء اختبارات منظومة جديدة لاكتشاف وإسكات الدرونات

اختتمت في روسيا اختبارات ناجحة لمنظومة "سيرب- في إس 5 دي" المطورة المضادة للدرونات.

وتجمع المنظومة بين وظائف الاكتشاف الإلكتروني اللاسلكي من جهة ومهام مكافحة الدرونات من جهة أخرى.

وأفادت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" الروسية بأن المنظومة الجديدة بمقدورها التصدي لمسيّرات منعزلة وسرب من الدرونات على حد سواء.

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وتمسح المنظومة الأجواء في مجال 360 درجة أفقيا، كما تقوم بالبحث المستمر عن قنوات الاتصال والتحكم في الدرونات.

وفي حال اكتشاف الهدف فإن كاشف المنظومة يقوم أوتوماتيكيا بتشغيل عملية إسكات الترددات المكتشفة.

ويجري إسكات الدرونات الانتحارية أوتوماتيكيا على مسافة حتى 5 كيلومترات في حال رؤيتها المباشرة. كما وتصلح المنظومة أيضا لحماية منشآت الطاقة والصناعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا