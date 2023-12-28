روسيا.. تطوير واستخدام رادارات صغيرة مضادة للدرونات

قامت مؤسسة "روستيخ" بتطوير رادار صغير الحجم، يلتقط الدرونات على مسافة بضع عشرات الكيلومترات، وذلك لرد غارات الدرونات الأوكرانية، وقد تم استخدامه في العملية العسكرية الخاصة.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقال:" قد طوّرنا الرادارات الصغيرة الأبعاد التي يتم نشرها في أخطر الاتجاهات، بما في ذلك لحماية مدننا السلمية. وتلتقط تلك الرادارات درونات العدو على مسافة تصل بضع عشرات كيلومترات، ثم تُرسل معلومات عنها لتُدمّر فورا".

يذكر أن الجيش الأوكراني يحاول بشكل دائم مهاجمة المنشآت الروسية، وغالبيتها المدنية، باستخدام المسيّرات الضاربة. ويطلق الجانب الأوكراني كل يوم عشرات الدرونات التي يدمر معظمها.

وقد أفادت وزارة الدفاع، بصورة خاصة الثلاثاء 26 ديسمبر بأنه تم تدمير 24 مسيّرة جوية أوكرانية في محافظتي خاركوف وخيرسون وكذلك في أجواء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وعلاوة على ذلك، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم المسيّرات الجوية الضاربة في إطار الضربات المركبة التي تجمع بين ضربات راجمات الصواريخ والصواريخ المجنحة والتكتيكية والباليستية.

المصدر: نوفوستي