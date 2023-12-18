مجمع "موسكو – 1" الروسي الشبحي للحرب الإلكترونية يسيطر على الأجواء الأوكرانية والأوروبية

تقوم مجمعات "موسكو – 1" الروسية الحديثة للحرب الإلكترونية المنتشرة في مسار "كوبيانسك" العملياتي لمنطقة العملية العسكرية الخاصة بالسيطرة الدائمة على الأجواء الأوكرانية والأوروبية.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية. وقالت إن الرادار التابع لمجمع "موسكو – 1" يكتشف الطائرات والصواريخ المجنحة والمروحيات للعدو ليلا ونهارا باستخدام الإشعاع اللاسلكي السلبي. أما في حال الاستخدام الجماعي للأسلحة الجوية من قبل العدو فإن الأجهزة الذكية في المجمع تختار بشكل مستقل أهدافا ذات الأولوية.

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وأضافت الخدمة الصحفية أن مجمع "موسكو – 1" بمقدوره أن يعيّن مهاما لـ9 منظومات حرب إلكترونية وأنظمة دفاع جوي في آن واحد.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إنه لا يمكن عمليا رصد عمل مجمع "موسكو – 1" للحرب الإلكترونية لأن وحدة الاستطلاع التابعة له لا تبعث بأية موجات ولا يمكن رؤيته من قبل رادارات العدو. لذلك يمكن اعتبار مجمع "موسكو – 1" منظومة شبحية للحرب الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجمع لا مثيل له في العالم من حيث المساحات التي يسيطر عليها. ويتضمن وحدة الاستطلاع ومركز القيادة التكتيكي ومركز قيادة محطات التشويش الجوية، حيث يتم تركيبها على 3 عربات.

وبمقدور المجمع كشف الهدف على مسافة حتى 400 كيلومتر. وإنه يعمل بشكل فعال عند درجة الحرارة من 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية فوق الصفر، ويمسح الأجواء في مجال 360 درجة. ويوفر مجمع "موسكو - 1" الحماية المضمونة لمنطقة تبلغ مساحتها 500 ألف كيلومتر مربع.

ويضم طاقم المجمع 4 أفراد فقط. ويستغرق وقت نشره 45 دقيقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا