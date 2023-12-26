"كلاشينكوف" تسلم الجيش الروسي نموذجا معدّلا لرشاش " آكا -12" بداية العام المقبل

ستقوم شركة "كلاشينكوف"، في يناير عام 2024 بتسليم القوات المسلحة الروسية أول دفعة من رشاشات "آكا – 12".

صرح بذلك رئيس شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف. وقال في مقابلة مع قناة "روسيا 24":" كنا نعمل طوال العام الجاري على تلبية متطلبات وشروط فرضتها العملية العسكرية الخاصة. وقد أدخلنا تعديلات على تصميم "آكا – 12"، ثم بدأنا في إنتاج سلسلة من الرشاشات على دفعات، وسنبدأ في يناير المقبل في توريد أول دفعة لوحدات القوات المسلحة".

وحسب لوشنيكوف فإن التعديلات طالت بالدرجة الأولى خصائص الرشاش ليصبح أكثر أمانا وراحة في الاستخدام .

وجدير بذكر أن عيار رشاش "كلاشينكوف 5.45 ملم. ويتميز بدقة فائقة وكثافة عالية للرمي. أما تصميم السلاح فيسمح له بتركيب أجهزة إضافية، ومن بينها أجهزة تصويب وقبضة أمامية ومصباح ودليل ليزري على الهدف.

ويذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "كلاشينكوف" سلّمت الجيش الروسي أول دفعة من مسيّرات "كوب" الحديثة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا