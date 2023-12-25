ابتكار هوائي محمول يخترق الماء واليابسة

ابتكر علماء جامعة نوفغورود الروسية بالتعاون مع علماء جامعة نانجينغ الصينية هوائي مصغر، يمكن استخدام إشاراته بفعالية في الملاحة البحرية، للتواصل مع الغواصات وفي بحوث الغلاف الأيوني.

إقرأ المزيد



وجاء في بيان المكتب الإعلامي لجامعة نوفغورود: "يتميز الهوائي المبتكر عن الهوائيات السلكية التقليدية بكونه مصنوع من مادة خاصة، أنه عبارة عن هيكل كهرومغناطيسي يعتمد على سيراميك كهروإجهادي، يتغير حجمه تحت تأثير القوى الخارجية ويعمل كباعث مغناطيسي، أي أنه يحول الاهتزازات إلى موجات كهرومغناطيسية ذات تردد منخفض للغاية، ويتراوح نطاق الإشارات المحولة بواسطة هذا الهوائي التي تخترق الماء واليابسة جيدا من 3 إلى 30 كيلو هرتز، ما يسمح باستخدامه بفعالية عالية في الملاحة البحرية والاتصالات مع الغواصات ودراسات البحار، وكذلك دراسة الأيونوسفير - طبقة من الغلاف الجوي تقع على ارتفاع 100 كيلومتر وأكثر فوق سطح الأرض".

وتبلغ أبعاد هذا الهوائي المحمول الذي يعمل بترددات منخفضة 10-15 سم، ما يسمح باستخدامه تحت سطح الماء وتحت سطح الأرض وحتى على ارتفاعات لا تطير فيها الطائرات. ويمكن لهذا الهوائي إرسال الإشارات من عمق 100 تحت سطح الماء.

إقرأ المزيد

وأظهرت نتائج تجربة إرسال الهوائي المبتكر لإشارة منخفضة التردد تبلغ 11.3 كيلو هرتز فعاليته العالية. وكذلك كفاءة تشغيلية أكبر وإشارة محسنة مقارنة بالهوائي التقليدي البسيط.

ويقول رئيس المشروع ميرزا ​​بيشورين، رئيس قسم التصميم والتكنولوجيا، وتطوير المعدات الراديوية في جامعة نوفغورود: "أكدت التجارب إمكانية إرسال إشارة بترددات منخفضة تستخدم تحت الماء، حيث تمكنا من إرسال الإشارة إلى مسافة 100 متر حاليا. لذلك سنواصل العمل من أجل زياد نطاق فعالية هذا الهوائي".

وتجدر الإشارة إلى أن أبراج الهوائيات التقليدية المألوفة المثبتة على الأرض، التي يصل ارتفاعها إلى 100 متر، تنقل وتستقبل الموجات الكهرومغناطيسية عبر الهواء، لا يمكن استخدامها تحت الماء والأرض.

المصدر: تاس