الصين.. ابتكار حزام ذكي يحل محل عصا المكفوفين

قامت شركة التكنولوجيا الصينية AI Guided بتطوير حزام ذكي أطلق عليه اسم GUDi.

تم تصميم الجهاز الذكي لمساعدة المكفوفين. والغرض منه هو استبدال العصا التقليدية التي يستخدمها الذين يعانون من مشاكل في البصر. جاء ذلك على موقع شركة AI Guided الصينية المصنعة للأجهزة الذكية.

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وقام المتخصصون الصينيون بتجهيز حزام GUIDi الذي يرتديه المكفوف بكاميرا بدقة 8 ميغابكسل وأجهزة إلكترونية لتحليل المساحة المحيطة به. ويتيح له الذكاء الاصطناعي المدمج في الحزام الذكي تقييم الأوضاع في الوقت الفعلي، ويحدد أن هناك شيئا ما في طريق المكفوف يمنعه من المرور، ثم يقوم الحزام بتنشيط وحدات ردود الفعل اللمسية. وبالتالي، يشعر صاحب GUIDi باهتزازات تشير إلى الاتجاه الذي يجب أن يلتزم به.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مزامنة هذا الابتكار مع تطبيق الهاتف المحمول عبر البلوتوث.

ويحتوي حزام GUIDi على تطبيق خاص للهاتف المحمول، حيث يمكن للمستخدم الإشارة إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه وسيرسم الحزام الطريق الأكثر أمانا ويبدأ في الإشارة إلى المسار باستخدام إشارات اللمس.

ويتصل الحزام بالهاتف الذكي للمكفوف عبر البلوتوث. وتكفي شحنة واحدة من البطارية الكهربائية المدمجة لمدة 10 ساعات من السفر. ويتم توفير أزرار "برايل" للتحكم.

والميزة الرئيسية لحزام الذكاء الاصطناعي هي أن الجهاز يحرر يديّ المكفوف. وفي حال استخدامه لأساليب التوجيه الكلاسيكية مثل العصا أو الكلاب المرشدة، فإن إحدى يديه تكون مشغولة دائما، مما يعيق أداء المهام اليومية.

وقد دخل GUDi مرحلة الإنتاج على دفعات، والحزام الذكي متاح حاليا للطلب المسبق على Indiegogo بسعر 85000 روبل. وإذا نجح التمويل المشترك لهذا المنتج، فستبدأ المبيعات في النصف الثاني من عام 2024.

المصدر: روسيسكايا غازيتا.