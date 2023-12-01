بتقنية الهولوغرام.."الشيخ زايد" يخاطب القمة العالمية للعمل المناخي (فيديو)

خلال أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" اليوم الجمعة، استعرضت الإمارات مقطعا مصورا بتقنيات الهولوغرام، يظهر الشيخ زايد آل نهيان وهو يتحدث عن مواضيع المناخ.

وقال الشيخ زايد في المقطع :" أصحاب الجلالة وأصحاب السموّ والفخامة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، نحن نرحب بكم جميعاً في بلدكم دولة الإمارات، ونرحب بالوفود كلها، التي حضرت من أجل مؤتمر المناخ، ونحمد الله ونشكره على ما أنعم علينا، وحبانا بنعمة الأرض، حقيقة نحن بالنسبة لنا في دولة الإمارات، لا يعتبر موضوع حماية البيئة مجرد شعار؛ بل هو في الواقع جزء لا يتجزأ من تاريخنا، وتراثنا وحياتنا.. كنا ولا زلنا ملتزمين بمبدأ التعايش بين الإنسان، والطبيعة، عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه الأرض، وتعايشوا مع بيئتها في البر والبحر، وأدركوا مدى الحاجة إلى المحافظة عليها، وأن يأخذوا منها قدر الحاجة فقط، ويتركوا فيها ما تلقى فيه الأجيال القادمة مصدراً للخير والعطاء والمعيشة، ومثل ما عمل أجدادنا وأسلافنا، نحن الذين نعيش الآن فوق هذه الأرض الطيبة مسؤولون عن الاهتمام ببيئتنا وبطبيعتنا، اجب علينا وواجب الوفاء لأسلافنا وأحفادنا من بعدنا على حد سواء، أن تعيش الأجيال القادمة في عالم يختلف عن عالمنا الذي اعتدنا عليه، لهذا علينا أن نعد أنفسنا وأولادنا للعالم الجديد، وحماية البيئة والمحافظة عليها هي مسؤوليتنا جميعاً".

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 12 ديسمبر الجاري.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، وسجل "كوب 28"، أكبر حدث مناخي على مستوى العالم تستضيفه الإمارات، عددا قياسيا لطلبات الحضور تصل إلى 500 ألف مشارك، بمن فيهم وزراء وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث نحو 180 من رؤساء دول وحكومات.

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وقال الرئيس الإماراتي، خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" اليوم الجمعة، إن الإمارات التزمت بخفض الانبعاثات بـ40% بحلول 2030، وأضاف، أن العالم يواجه تحديات عديدة من أهمها تغيير المناخ الذي أثر على مناحي الحياة.

المصدر: RT+وكالات إماراتية