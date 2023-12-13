روسيا.. ابتكار مركب نانوي لتنقية المياه

ابتكر علماء جامعة تومسك للعلوم التقنية، بالتعاون مع علماء مراكز ومؤسسات علمية روسية، مركبا نانويا مغناطيسيا لتنقية المياه من الملوثات، يمكنه امتزاز أيونات المعادن الثقيلة.





ويشير موقع Nano-Structures & Nano-Objects، إلى أن المركب النانوي المبتكر يمكنه امتزاز أيونات المعادن الثقيلة، مثل الزرنيخ والفلور وكذلك الأصباغ العضوية والكائنات الحية الدقيقة. وقد أظهرت تجارب لتنقية محلول مائي ملوث، أن المركب النانوي امتز خلال دقيقة واحدة 81 بالمئة من أيونات الزرنيخ.

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ووفقا لتوضيح البروفيسور رومان سورمينيف أحد المساهمين في الدراسة، يتألف المركب النانوي من مزيج عدة مواد، يمكن أن تصل أبعادها إلى 100 نانومتر. وحصل عليه الباحثون عن طريق تنمية جسيمات المغنتيت النانوية (أكسيد الحديد Fe3O4) على سطح مادة ثنائية الأبعاد - أكسيد الغرافين، الذي تم تصنيعه سابقا في الجامعة.

ويتميز المركب النانوي المبتكر بخصائص فريدة بما فيها قدرته على امتصاص أيونات المعادن الثقيلة والأصباغ العضوية والكائنات الحية الدقيقة.

ويشير البروفيسور، إلى أن أكسيد الحديد يوفر للمركب النانوي خصائص مغناطيسية، وأكسيد الغرافين يزيد من مساحة تأثيره ويحسن خصائصه الكهربائية. لذلك هذه الخصائص تجعله واعدا ليس فقط لترشيح السوائل، ولكن أيضا للاستخدام في الإلكترونيات الدقيقة.

ويقول: "نحن أول من حدد نقطة التشبع لكمية الجسيمات النانوية Fe3O4 النقية الطور على سطح أكسيد الغرافين (RGO)، عندما تنمو دقائق المغنتيت النانوية، وليس أكسيد الحديد الآخر".

وتدرس حاليا مجموعة من علماء الجامعة عملية الامتصاص الديناميكي للمركب النانوي لتحسين استخدامه في عمليات الترشيح المشابهة لتلك المستخدمة في المرشحات المنزلية لتنقية المياه.

المصدر: نوفوستي