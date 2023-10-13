روسيا..ابتكار مادة حيوية ماصة لتنقية المياه من المنغنيز

ابتكر علماء جامعة بيرم الروسية للبحوث التكنولوجية مادة حيوية ماصة لتنقية المياه من أيونات المنغنيز.



ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن الكتلة الحيوية للكائنات الحية الدقيقة تعمل كممتص للمعادن الثقيلة في المادة الماصة، والتي يمكن استخدامها لاحقا كسماد في الزراعة. وأظهرت الدراسة أن البكتيريا الموجودة في المادة الحيوية الماصة قادرة على التفاعل بثبات مع المنغنيز.

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وتقول أولغا باخيريفا الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة: "للحصول على مادة حيوية ماصة ، قمنا بعزل مزرعة للكائنات الحية الدقيقة من التربة الملوثة، التي درسناها للتأكد من حساسيتها لأيونات المنغنيز. وهكذا، حددنا حدود مقاومة المزرعة للتركيزالعالي من الملوثات. وتبين أن الكائنات الحية الدقيقة مقاومة لعمل هذه الأيونات في نطاق تركيز 5- 200 ملغم/لتر". مشيرة إلى أن سرعة نمو البكتيريا يتباطأ في الوسط الغذائي الذي يحتوي على منغنيز بتركيز 100 ملغم / لتر بسبب تراكم مادة ضارة في الخلايا.

واستخدم الباحثون في عملهم مادة الفيرموكوليت (Vermiculite) الطبيعية كمادة ذات خصائص امتصاص لتحسين التفاعل بين الكائنات الحية الدقيقة والمنغنيز. وتضمنت العملية تمرير محلول معلق للبكتيريا عبر عمود يحتوي على الفيرميكوليت ، وبعد ذلك تم تحضير المادة الحيوية الماصة للعمل اللاحق. وبهذه الطريقة أصبح من الممكن استخراج أيونات المنغنيز بكفاءة من الماء. ويمكن استخدام هذه الطريقة بكفاءة في أنظمة تنقية المياه المحتوية على المنغنيز.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحسين طرق تنقية المياه من المنغنيز والمعادن الثقيلة الأخرى من أجل تحقيق جودة عالية للمياه وتقليل الحاجة إلى تنقية إضافية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنغنيز يصل إلى البيئة المائية نتيجة للعمليات الطبيعية والنشاط البشري.وأقصى تركيز له مسموح به هو 0.1 ملغم / لتر. لأن التركيز الأعلى يضر بنمو النباتات ويمكن أن يسبب أمراضا عصبية وتناسلية وتنفسية لدى البشر.

المصدر: تاس