وميض للبلازما لمدة ثانيتين.. تشغيل نموذج مطور من المفاعل النووي الحراري في روسيا

حصل العلماء من المركز الوطني للبحوث "معهد كورشاتوف" على ومض للبلازما في نموذج جديد من مفاعل "توكاماك T-15MD" النووي الحراري بتيار البلازما، حيث بلغ 260 كيلو أمبير.

واستمر ومض البلازما فيه لأكثر من ثانيتين، وهو ما سجل رقما قياسيا بين مفاعلات "توكاماك" النووية الحرارية في روسيا.

وقالت الخدمة الصحفية لمعهد "كورتشاتوف": إن هذا المؤشر هو الرقم القياسي بين مفاعلات "توكاماك" النووية الحرارية الروسية من حيث مدة نبض البلازما فيها".

وأضافت أن درجة حرارة المكوّن الإلكتروني للبلازما بلغ حوالي 40 مليون درجة مئوية.

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يذكر أن معهد "كورتشاتوف" استعرض جاهزية كل مكوناته في مايو عام 2021 بمشاركة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. أما تشغيل طاقة المفاعل حيث تم الحصول على أول بلازما عالية الحرارة فتحقق في مارس عام 2023. وبلغت درجة حرارة البلازما آنذاك مليون درجة مئوية، بينما دام نبضها لفترة 100 ميلي ثانية فقط. وفيما يتعلق بالقدرة المستهلكة للمفاعل فوصلت إلى 30 ميغاواطا.

أما الآن فبلغت درجة الحرارة 40 مليون درجة مئوية. بما يزيد كثيرا عن درجة حرارة بلازما الشمس.

وأشار رئيس معهد "كورتشاتوف" ميخائيل كوفالتشوك إلى أن المعدلات التي تم تحقيقها ليست غاية في حد ذاتها بالنسبة للباحثين. وأوضح قائلا:" المفاعل النووي الحراري مهم بالنسبة لنا كمصدر للنيوترونات الحرارية النووية، وهو جزء من الدورة التكنولوجية للطاقة النووية الخضراء المستقبلية، و"المشروع الذري 2.0". لقد كنا أوائل من عرضوا على العلماء مفاعل "توكوماك" في العالم، والآن حللنا مشكلة إنشاء نموذج أولي للتوكاماك الجديد الذي من شأنه أن يصبح مصدرا قويا للنيوترونات، وتم حسابه وتطويره خلال فترة وجيزة من الزمن ليعمل الآن بنجاح، وهذا نجاح كبير للعلوم الروسية".

المصدر: تاس