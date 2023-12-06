الصين تدشن أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم

قامت الصين بتشغيل أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم، حسبما أفادت إدارة الدولة الصينية للطاقة اليوم الأربعاء.

وأشارت إدارة الطاقة الصينية في بيان لها إلى أن منشأة "شيداووان" التي تقع في مقاطعة شاندونغ الشرقية وتستخدم مفاعلا عالي الحرارة مبردا بالغاز، عملت بشكل مستمر في وضع الاختبار لمدة 168 ساعة والآن تم وضعها رسميا حيز التشغيل التجاري.

#China's nuclear power plant with fourth-generation reactor is put into commercial operation on Wed.

Explained: the 4th-gen reactor refers to the high temperature gas-cooled reactor. #Shidaowan#NuclearEnergy#clean#energypic.twitter.com/Zzr5OP9Vl9 — Chenchen Zhao (@Cstechbeat) December 6, 2023

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وقال البيان إن "ذلك يشير إلى أن الصين وصلت إلى المستوى الرائد عالميا في البحث والتطوير والتطبيق لتقنيات الجيل الرابع للطاقة النووية".

وأوضح البيان أن الميزة الأكثر أهمية للمفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز هي سلامتها في مجال توليد الكهرباء، مما يفتح أمامها آفاقا واسعة.

المصدر: "تاس"