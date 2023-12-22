"سحب قوس قزح" النادرة تزين سماء القطب الشمالي لمدة 3 أيام متتالية (صور)

ظلت السحب "المذهلة" ذات ألوان قوس قزح تتلألأ في السماء فوق القطب الشمالي وما حوله لأكثر من ثلاثة أيام بفضل موجة باردة غير عادية في الغلاف الجوي العلوي.

ويقول الخبراء إن المزيد من هذه الألوان يمكن أن تظهر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتم رصد السحب الملونة، المعروفة باسم السحب الستراتوسفيرية القطبية (PSC)، وهي تطفو عاليا في السماء فوق أجزاء من النرويج والسويد وفنلندا وألاسكا، وجنوبا فوق اسكتلندا.

وبدأت في الظهور يوم 18 ديسمبر، واستمرت واضحة حتى 20 ديسمبر، وفقا لموقع Spaceweather.com. كما تم رصد بعض السحب الأصغر حجما والأقل وضوحا في 21 ديسمبر، ولكن بشكل عام يبدو أنها تختفي.

والتقطت المصورة الفوتوغرافية راموني شابايلايتي صورا مذهلة للظاهرة النادرة فوق بلدة في جنوب النرويج، والتي يطلق عليها أيضا اسم "السحابات الصدفية" نظرا لتشابه ألوانها وبريقها مع الأصداف.

وقالت شابايلايتي لموقع Spaceweather.com: "الألوان مذهلة. كانت الغيوم مرئية في السماء طوال اليوم، لكن الألوان تفجرت بالفعل قبل غروب الشمس مباشرة".

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وقد نتجت هذه الأنماط عن فترة طويلة من درجات الحرارة الباردة غير المعتادة في السماء، بحسب موقع Spaceweather.com.

وتنتج السحب الستراتوسفيرية القطبية من بلورات ثلجية صغيرة تعمل على انكسار ضوء الشمس أو تبعثره. ويؤدي هذا إلى فصل الضوء إلى أطوال موجية أو ألوان فردية، ويخلق تأثيرا يشبه قوس قزح الذي نراه من الأرض.

وهناك نوعان من الخلايا الجذعية متعددة الألوان: النوع الأول، المصنوع من مزيج من بلورات الثلج وحمض النيتريك، والتي تنتج ألوانا أقل روعة وترتبط بتكوين ثقوب الأوزون، والنوع الثاني الذي يتكون من بلورات ثلجية نقية وينتج ألوانا أكثر حيوية. والسحب التي تشكلت مؤخرا فوق القطب الشمالي كانت من النوع الثاني.

وتتشكل الهياكل المتلألئة فقط في طبقة الستراتوسفير السفلى، على ارتفاع يتراوح بين 15 إلى 25 كم (9.3 و15.5 ميلا) فوق سطح الأرض.

وفي العادة، لا تتشكل السحب بهذا الارتفاع في الغلاف الجوي لأنه جاف جدا. ولكن عند درجات حرارة منخفضة للغاية، أقل من 85 درجة مئوية تحت الصفر (121 درجة فهرنهايت تحت الصفر)، تبدأ جزيئات الماء المتباعدة على نطاق واسع في الاندماج في بلورات ثلجية صغيرة تتجمع بشكل أكبر في السحب.

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ونادرا ما تنخفض درجات حرارة الستراتوسفير في القطب الشمالي إلى ما دون العتبة اللازمة لتشكل هذه الخلايا، لذلك لا يتم رصدها عادة سوى بضع مرات كل عام خلال أشهر الشتاء. وربما تكون موجة البرد الشديدة التي أدت إلى ظهور السحب الستراتوسفيرية القطبية مؤخرا قد نشأت جزئيا عن ظاهرة النينيو الحالية، والتي يمكن أن تؤثر على درجات الحرارة حول القطبين. ومع ذلك، يمكن أيضا إلقاء اللوم على تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، ويقول الخبراء إن هناك احتمالا كبيرا أن نرى المزيد من هذه الظاهرة في القطب الشمالي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقا لموقع Spaceweather.com.

المصدر: لايف ساينس