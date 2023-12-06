رائد فضاء يلتقط مشهدا فريدا لـ "العفاريت الحمراء"

تمكن أحد رواد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، من التقاط صورة مذهلة ومقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني لظاهرة البرق النادرة المعروفة باسم "العفاريت الحمراء".

وكجزء من تجربة Thor-Davis على محطة الفضاء الدولية (ISS)، وهي تجربة إجراء عمليات رصد بكاميرات الفيديو للسحب الرعدية ونشاطها الكهربائي تقودها الجامعة التقنية الدنماركية (DTU) بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، التقط رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغنسن صورا لظاهرة "العفاريت الحمراء".

Vi har behandlet @Astro_Andreas mange billeder fra rummet og sammensat denne sekvens: Et lyn opstår i skyen og dernæst et mere, en rød fe, oppe i atmosfæren. Superfascinerende og vigtig grundforskning som seniorforsker Olivier Chanrion står for på DTU Space #dkastro#dkrummetpic.twitter.com/MIfT69wOfG — DTU Space (@DTUSpace) November 21, 2023

Med et kamerasystem fra DTU Space har @Astro_Andreas taget nye fantastiske billeder til vores forskning i de voldsomme lyn-fænomener, der finder sted i Jordens atmosfære. Her et blåligt lyn i en sky og over det et lyn kaldet en rød fe #dkrummet#dkastrohttps://t.co/ShBFGE4Hv5pic.twitter.com/5z7CclwqOG — DTU Space (@DTUSpace) November 21, 2023

وقال موغنسن عند نشر الصور على موقع "إكس": "ما وراء الغيوم هو عالم رائع".

ويعيش موغنسن على متن محطة الفضاء الدولية منذ أغسطس، ويلتقط صورا للأرض من قبة المحطة الفضائية كل يوم سبت.

Beyond the clouds is a fascinating world.



What you see here is a picture of a red sprite over a thunder cloud that I took as part of the Thor-Davis experiment from @DTUSpace ⚡Red sprites are part of the rare phenomena known as Transient Luminous Events, often shortened TLEs,… pic.twitter.com/AA4h8anUIf — Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) November 24, 2023

وفي الأسبوع الماضي، تمكن رائد الفضاء من التقاط مشاهد رائعة للهياكل الحمراء فوق سحابة رعدية. وأوضح عبر منصة "إكس": "العفاريت الحمراء هي جزء من الظاهرة النادرة المعروفة باسم الأحداث المضيئة العابرة (TLE)، وغالبا ما تكون قصيرة، والتي يمكن أن تظهر فوق السحب الرعدية".

وتابع: "تتشكل العفاريت الحمراء على ارتفاع نحو 40 إلى 80 كم (24 إلى 48 ميلا) فوق سطح الأرض، وكما ترون في الفيديو من كاميرا ديفيس، تظهر العفاريت الحمراء بعد حدوث الرعد وعلى ارتفاع أعلى بكثير".

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والعفاريت الحمراء هي انفجارات كهربائية من الضوء تحدث فوق العواصف الرعدية النشطة للغاية.

ويمكن رؤيتها في المنطقة D من الغلاف الأيونيـ وهي المنطقة الواقعة فوق الغلاف الجوي السفلي الكثيف، على ارتفاع نحو 37 إلى 56 ميلا فوق الأرض.

وتظهر "عفاريت البرق" باللون الأحمر على ارتفاعات أعلى وتتلاشى إلى اللون الأزرق على ارتفاعات أدنى.

ونظرا لأن العفاريت الحمراء تتشكل فوق السحب الرعدية، فلا يمكن دراستها بسهولة من الأرض، وغالبا ما يتم رؤيتها من الفضاء.

وتعمل كاميرا ديفيس في محطة الفضاء الدولية مثل العين البشرية، حيث تستشعر التغير في التباين بدلا من التقاط صورة مثل الكاميرا العادية.

وقال أوليفييه شانريون، العالم الرئيسي في هذه التجربة وكبير الباحثين في DTU Space: "هذه الصور التي التقطها أندرياس رائعة. تعمل كاميرا ديفيس بشكل جيد وتمنحنا الدقة الزمنية العالية اللازمة لالتقاط العمليات السريعة في البرق".

المصدر: ديلي ميل