ظواهر فلكية مميزة ستزين السماء قبل نهاية السنة

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو، أن سكان بعض مناطق الكرة الأرضية سيتمكنون من مشاهدة ظواهر فلكية مميزة قبل نهاية العام الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز:"سيتمكن سكان الأرض من مشاهدة ظاهرتي Geminids وUrsid التي تتساقط فيهما الشهب من السماء في شهر ديسمبر القادم".

وأضاف البيان:" ظاهرة شهب التوأميات أو ما تعرف بـ Geminids تظهر فيها الشهب بيضاء ومشرقة، وفي كثير من الأحيان لا تطير هذه الشهب نحو الأرض بل تمر بالقرب منها، لذا فإن سرعة هذه الشهب منخفضة، وتبلغ حوالي 25 كلم/سا، هذه السنة ستبلغ الظاهر ذروتها في الفترة ما بين 13 و14 ديسمبر القادم، ويتوقع أن يصل عدد الشهب التي يمكن رؤيتها كل ساعة إلى 150 شهابا".

إقرأ المزيد

أما بالنسبة لظاهرة Ursid فإن ذروة تساقط الشهب فيها تبعا للمركز ستكون ما بين 21 و22 ديسمبر المقبل، وسيتمكن سكان بعض مناطق الأرض من مشاهدة 10 شهب متساقطة كل ساعة.

وأوضح مركز القبة السماوية أن شهب Ursid يمكن أن يلاحظها سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية فقط، وهي شبيهة بشهب Geminids لكنها أقل سطوعا، وتبلغ سرعتها حوالي 32 كلم/ساعة.

المصدر: تاس