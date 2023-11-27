ابوفيس قد "يسقط" قمرا اصناعيا

يفترض نيقولاي جيليزنوف كبير الباحثين في معهد علم الفلك التطبيقي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الكويكب أبوفيس قد "يسقط" قمرا اصناعيا.

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ويشير العالم في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الكويكب أبوفيس الذي سيقترب من الأرض عام 2029 "لن يلمس" مدار الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، ولكن لا يزال هناك احتمال ضئيل بأن "يُسقط" أحد الأقمار الصناعية.

ويقول: "على الأرجح، سوف يطير بالقرب من الأرض ولن يصطدم بأي شيء. الفضاء كبير، والأقمار الصناعية صغيرة. ولكن يجب أن نفهم أن الأقمار الاصناعية تحلق أيضا فوق خط الاستواء، الذي لا يزال لديه ميل مداري كبير. لذلك نظريا يبقى هناك احتمال بسيط وصغير بأنه قد "يسقط" قمرا اصناعيا، مع أن الحسابات الأولية أظهرت أن أبوفيس سيحلق بعيدا بعض الشيء عن الأقمار الاصناعية الثابتة بالنسبة للأرض".

ووفقا له، إذا "لمس" الكويكب أبوفيس مدار الأقمار الاصناعية فإنه لن يلحق الضرر سوى بأحدها، أي لن تكون له عواقب ملحوظة على الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لآخر الحسابات، فإن الكويكب أبوفيس، الذي اكتشف عام 2004، يجب أن يطير على مسافة 32 ألف كيلومتر من الأرض في 13 أبريل 2029. وتحلق الأقمار الاصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض على هذه المسافة تقريبا من سطحها.

المصدر: نوفوستي