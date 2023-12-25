روسيا.. ابتكار جهاز لتسريع إنبات البذور

ابتكر علماء شباب من جامعة "سيريوس" جهازا لتعريض أنسجة النباتات لإشعاع أطياف مختلفة من الضوء، ما سيسمح بدراسة تأثير الأطياف على تطور النباتات وتسريع إنبات البذور.





وجاء في بيان المكتب الإعلامي للجامعة: "فاز اثنان من طلاب الماجستير في مجال علم الوراثة النباتية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة سيريوس، في مسابقة عموم روسيا "خطوتك". عن تصميم واختبار جهاز لتعريض أنسجة النباتات لأطياف ضوئية بمختلف أنواعها".

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وهذا الجهاز عبارة عن صندوق معزول وشاشة ووسائل تحكم. يسمح الجهاز للمستخدم بتحديد ثمانية أطياف ضوئية وضبط وقت التشعيع - الحد الأدنى ثانية واحدة والحد الأقصى 36 ساعة.

ويقول فالنتين إيفانوف أحد المبتكرين: "أظهر بحثنا أن الطيف الأحمر يؤثر على إنبات البذور. وكانت الزيادة في الإنبات حوالي 14 بالمئة".

ووفقا للمبتكرين سيسمح استخدام الجهاز، مثلا بدراسة تأثير طيف ضوئي معين على النبات خلال موسم نمو معين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الابتكار حصل على جائزة خاصة من مؤسسة "روس آتوم" واختبر فعلا على نباتات الطماطم. ويخطط المبتكران لصنع نسخة منه للمزارعين.

المصدر: تاس