درونات "المشرط" تظهر بحوزة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة

ذكرت مواقع إعلام روسية أن وحدات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تسلمت دفعات من درونات "المشرط" الضاربة الجديدة.

ونشرت صحيفة "روسيسكا غازيتا" مقطع فيديو يظهر استلام بعض وحدات الجيش المشاركة في العملية لدفعة من هذه الدرونات، وأشارت إلى أن مشغلي هذه الدرونات كانت لديهم انطباعات إيجابية حولها، ونوهوا إلى أن عملية التحكم بها سهلة مقارنة بنظائرها، وتصميمها المعياري يجعلها مستقرة أثناء توجهها إلى الهدف.

استخدم مطورو هذه الدرونات نفس التصميم المستخدم في درونات"لانسيت" الهجومية الروسية، وجهزوها بأجنحة متقاطعة على شكل حرف "X" لتحصل على قدرات مناورة ممتازة وتكون مستقرة أثناء التحليق.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن درون "المشرط" الروسي الجديد يزيد طوله عن المتر بقليل، ويزن نحو 10.5 كلغ، ومجهز بمحرك كهربائي ومروحة دفع في قسمه الخلفي، ويمكنه الحركة بسرعة 120 كلم/سا، وضرب أهداف على مسافات تصل إلى 40 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا