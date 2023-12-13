روسيا تختبر سفينة إمداد عسكري كاسحة للجليد

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات جارية على سفينة دعم وإمداد عسكري جديدة كاسحة للجليد.

وقال بيان صادر عن الخدمة:"تخضع سفينة Evpatiy Kolovrat العسكرية الجديدة للاختبارات حاليا، وخلالها تم التحقق من قدرات مجمع تشغيل المروحيات الموجود فيها، إذ قامت مروحية من نوع Ka-27PS بتنفيذ عمليات هبوط وإقلاع من على منصة حمل المروحيات الموجودة في السفينة، ونفذت هذه العمليات في النهار وفي الأوقات المظلمة أيضا".

وأشار البيان إلى أن السفينة المذكورة وصلت نهاية يوليو الماضي إلى قاعدة بحرية في كامتشاتكا قادمة من بطرسبورغ، وتخضع حاليا للمرحلة النهائية من الاختبارات، وبعدها من المخطط أن يتم تسليمها لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي.

بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2018 في إطار المشروع الحكومي 21180М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، وصممتها لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، ولتستعمل كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.

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وتتمتع سفن المشروع 21180М بمقدار إزاحة للمياه يعادل 4080 طنا، وهياكل بطول 82 مترا وعرض 19 م، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 14 عقدة بحرية ونقل طاقم مكون من 28 شخصا، والعمل لمدة 30 يوما، وقطع مسافة 7600 ميل بحري في كل مهمة، وجهّزت بمنصات لحمل المروحيات، كما أن هياكلها المتينة تمكنها من العمل ككاسحات للجليد لتتحرك في المياه التي يكسوها الجليد بسماكة متر.

المصدر: سلاح روسيا