روسيا تجهز جيشها بـ 10 سفن حاملة لصواريخ "زركون"

أعلن الأدميرال والقائد العام لسلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف أن الجيش سيحصل على 10 سفن حاملة لصواريخ "زركون" المضادة للأهداف البحرية.

وتبعا للأدميرال فإن هذه الصواريخ قد تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 22350، بما فيها تلك التي تسلمها سابقا.

وأشار يفمينوف إلى أن عملية بناء السفن في إطار هذا المشروع ستتم بشكل أسرع، إذ ستستخدم الخبرات التي تم الحصول عليها في أثناء تطوير سفينة "الأدميرال غروشكوف".

وكان قد أشار في يونيو الماضي إلى أن السفن العسكرية الروسية من فئة الفرقاطات أو الكورفيت والتي يتم العمل على تطويرها ستحصل على صواريخ "زركون" المضادة للأهداف البحرية، كما ستجهّز بصواريخ "أونيكس" و"كاليبر" الروسية المجنحة التي أظهرت فعاليتها وموثوقيتها.

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والسفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22350 يبلغ طولها 135 مترا، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يصل إلى 5400 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 170 شخصا والإبحار بسرعة 29 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ Kalibr-NK المجنحة، ومدافع A-192 من عيار 130 ملم، ومنظومات Redut للدفاع الجوي، ومنظومات مضادة للطوربيدات والألغام البحرية، ورشاشات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية، ومجهزة بمنصة لحمل مروحيات Ka-27PL الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا