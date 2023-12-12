صواريخ تمنح المقاتلات الروسية التفوق في الجو

تعتمد المقاتلات الروسية عدة أنواع من الصواريخ لضمان التفوق في المعارك الجوية، فما هي أشهر تلك الصواريخ؟.

وتبعا لصحيفة "روسيسكايا غازيا" فإنه وفي نهاية نوفمبر 2023، ظهرت بعض التقارير الواردة من منطقة العملية العسكرية الخاصة تشير إلى أن مقاتلة اعتراضية من نوع MiG-31BM تابعة للبحرية الروسية ظهرت وهي مزودة بصواريخ R-33 وR-37M، وأن هذه التقارير هي أول تقارير مرفقة بمقاطع فيديو تظهر استعمال صواريخ R-37M مع طائرات MiG-31BM.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاروخ R-37M المعروف باسم RVV-BD هو نوع من صواريخ "جو-جو" البعيدة المدى، ويعتبر نسخة معدلة عن صواريخ R-37 السوفيتية، وكشف عنه لأول مرة في معرض "ماكس-2011" للطيران.

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وكانت وسائل قد أشارت إلى أن مقاتلات Su-57 الروسية تستخدم صواريخ R-37M أيضا والتي أثبتت كفاءتها خلال العملية العسكرية الخاصة، وبفضل هذه الصواريخ فإن طائرات Su-57 قادرة على ضرب أهداف جوية على مسافة أكبر بمرتين تقريبا مقارنة بنظيراتها من الطائرات الأمريكية والصينية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن صاروخ R-37M ينتمي إلى فئة صواريخ "جو - جو" بعيدة المدى ويعمل في مختلف الأوقات والظروف المناخية، وكذلك في ظروف التشويش الإلكتروني، ويصل مداه وفقا لبعض المصادر إلى 300 كلم، كما يمكنه ضرب أهدافه على ارتفاعات تتراوح ما بين 30 م و25 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا