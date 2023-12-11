روسيا.. البدء باختبار عقار مبتكر لعلاج السرطان

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو اختبارات عقار مبتكر لعلاج السرطان، وسوف تستمر إلى شهر أغسطس من العام المقبل، ويمكن استخدامه حتى في علاج الحالات المتقدمة.



وتقول الدكتورة فالنتينا شيكينا أخصائية طب وجراحة الأورام: "لقد بدأنا فعلا العديد من التجارب السريرية حيث يتلقى مرضى سرطان الثدي وسرطان المعدة والسرطان الميلانيني العلاج، ونخطط لمواصلة العمل بنشاط".

وتخضع جميع الأدوية المحلية لتجارب سريرية خاصة، وفق معايير دولية صارمة. المتطوعون يساعدون الأطباء، ويتم تعريفهم بتفاصيل كل ما تتضمنه الاختبارات القادمة- موانع الاستعمال أو الآثار الجانبية التي قد تكون. وفقط بعد ذلك يقرر المريض بنفسه ما إذا كان مستعدا أم لا.

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والدواء الذي يخضع للاختبارات حاليا مخصص للمرضى الذين يعانون من سرطان الرأس والرقبة غير القابل للجراحة الذي انتشر أو انتكس. وهذا الدواء هو في الواقع جسم مضاد يمكنه منع نمو الخلايا المريضة. وبهذه الطريقة يمكن السيطرة على الورم نفسه.

وتقول الدكتورة سفيتلانا يروفييفا، رئيسة قسم الاختبارات التجريبية والسريرية في مستشفى مقاطعة موسكو: "لا يدرس قسمنا الأدوية فحسب، بل يدرس أيضا الأجهزة الطبية. وقد تم اعتماد قسمنا لإجراء تجارب سريرية على المنتجات ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية".

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عمل هذا القسم، أجريت فيه أكثر من 500 دراسة، يزداد عددها سنويا وهي مبنية على قاعدة علمية محلية، يشارك فيها حتى متخصصون أجانب.

ويشير الخبراء إلى أنه في حالة اجتياز العقار المبتكر الاختبارات اللازمة ، فسوف يكون بالإمكان استخدامه حتى في علاج المرضى الذين حالتهم خطيرة، حيث يعتبر العقار بالنسبة لهم معجزة يؤمنون بها وينتظرونها.

المصدر: فيستي. رو