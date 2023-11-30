روسيا.. ابتكار دواء يحتوي على الخلايا الجذعية لعلاج إصابات النخاع الشوكي

وفقا لمدير عام المركز الفيدرالي للدماغ والتكنولوجيا العصبية فسيفولد بيلؤوسوف، سيساعد الدواء المبتكر والذي يعتمد على الخلايا الجذعية، على إعادة التأهيل واستعادة وظيفة المشي.

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ويشير بيلؤوسوف في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء إلى أن الدواء ابتكر على أساس الخلايا الجذعية مما يساعد في القضاء على التأثير الالتهابي في مكان الإصابة أو تقليله بشكل كبير. ولقد وجد العلماء أن الجمع بين التعديل العصبي والدواء الجديد يزيد بشكل كبير من فعالية استعادة وظيفة المشي.

ووفقا له، لا توجد حاليا مثل هذه الأدوية التسلسلية التي أساسها الخلايا الجذعية، ولكن هناك العديد من الأدوية المماثلة في مرحلة التجارب السريرية. ومن الممكن طرح الدواء الروسي في الأسواق في مطلع عام 2025.

المصدر: تاس