راجمات Grad الروسية المعدّلة تثبت فعاليتها في المعارك (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، في قناتها على تليغرام، مقطع فيديو يظهر استخدام الجيش الروسي لراجمات Grad-1 المعدلة خلال المعارك في العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت قناة الوزارة إلى أن الراجمة التي ظهرت في المقطع هي راجمة Grad-1 المعدلة التي تم تركيبها على شاحنة ZIL-131، والتي تستخدمها وحدة "الجنوب" التابعة لقوات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وتتميز راجمة Grad-1 المعدلة بأنها مثبتة على شاحنات ZIL-131 وليس على شاحنات Ural-375D وUral-4320 كما في نسخ Grad (BM-21 و BM-21-1)، كما أنها تحوي على 36 سبطانة لإطلاق الصواريخ بدلا من 40، وارتفاع منصة الإطلاق فيها أقل مقارنة بالنسخ المذكورة ما يسهل عملية تذخيرها بالصواريخ.

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ويبلغ وزنها مع مركبتها 11500 كلغ، ويمكن للمركبة الحركة بسرعة 80 كلم/سا، وخزانات الوقود فيه تكفيها لقطع 850 كلم في كل رحلة، أما طاقمها فيتكون من 3 أفراد.

وبالإضافة إلى الراجمة المذكورة، تستخدم روسيا في العملية العسكرية الخاصة راجمات Tornado-S وTornado-G وUragan-9К57 وعدة أنواع من الراجمات الأخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا